Elimizdeki kadro bu

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üper Lig'in 13. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor
'a 2-1 yenilen Gaziantep Futbol Kulübü
'nün teknik direktörü Marius Sumudica
, mağlubiyeti hak etmediklerini belirtti. Sumudica, hafta boyu bu maça hazırlandıklarını ancak istedikleri sonucu elde edemediklerini söyledi.
Hızlı oyunculara karşı defansı hazır tutamadıklarını dile getiren Sumudica, "İlk yarı iyi oynadık, gol için fırsat yakaladık ve attık.
Oyuncularıma uyarıda bulundum; golü bulduktan sonraki 5 dakikalık bölümü atlatmamız lazım diye. Ama rakibimize bütün sahayı açtık.
Yediğimiz iki gol de kontrataktan geldi" dedi.
KULÜBEM ZAYIF!
Sumudica, "2-1 yenik durumdayken taraftar bana oyuncu değişikliği yapmam için el işaretinde bulundu. Ama ben de her maçta hep aynı oyuncuları değiştiriyorum. Yedek kulübemde farklılık yaratacak oyuncu yok. Elimde oyuna alabileceğim 2-3 oyuncu var. Bu isimlerle yolumuza devam ediyoruz"
şeklinde konuştu.