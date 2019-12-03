Karalar çıkardı Başkan Çay işe aldı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'Lİ Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın işten çıkardığı 3 işçiye Cumhur İttifakı'nın MHP'li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay sahip çıktı. Başkan Çay, "Zeydan Karalar'ın emriyle işten çıkartılan Pozantılı 3 işçiyi yılbaşından itibaren işe alacağım. Kardeşlerimin yanı başında ve dağ gibi arkalarındayım. Görüşmelerimiz nettir, sözümüz de er sözüdür" dedi.Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ'de temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışan Şaban Adıgüzel, Alpaslan Özer ve Cem Topraktepe seçimden sonra koltuğa oturur oturmaz bugüne kadar yaklaşık 2 bin kişiyi çıkartan başkan Zeydan Karalar tarafından iş akitleri fesih edildi. Tekrar işe dönme umudu taşıyan 3 işçiye Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay umut oldu.Başkan Çay, çıkarılan işçileri belediyeleri bünyesinde istihdam etme kararı aldığını belirterek, "Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Pozantı'da çalışırlarken işten çıkarılan personelle bir araya geldim. İçlerinin ferah olmasını ve belediye bütçe onayı sonrası yılbaşında onları işe başlatacağımı kendilerine söyledim. İşten çıkarılan kardeşlerimizin yanındayız" diye konuştu. Temmuz ayının Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının oturumunda söz alan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, ASKİ kadrosundaki 8 işçinin haksız yere çıkarıldığını belirtmiş ve bankamatikçi denilerek çıkarılan işçilerin pisliğin içinde çalışırken fotoğrafları Zeydan Karalar'a göstererek işçilerin tekrar işbaşı yapmasını sağlamıştı.