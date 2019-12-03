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Valiliği: Yazıların herhangi bir ideolojik boyutu yok

Giriş Tarihi: 3.12.2019
Mersin Valiliği: Yazıların herhangi bir ideolojik boyutu yok
MERSİN Valiliği, kentte bazı binalarda bulunan evlerin kapı zillerine tarih yazılmasına ilişkin olayın herhangi bir ideolojik boyutunun olmadığının tespit edildiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte kapı zillerinin kenarına yazılan tarihlerle ilgili basın yayın organlarında Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği yönünde haberlerin çıktığı anımsatıldı. Bu işaretlemelerin Alevi vatandaşlarına yönelik olmadığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, "Yeni Bir Umut Engelli ve Kimsesizler Lösemi Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği İktisadi İşletmesi adına yardım toplayan Ö.U. isimli bir bayan şahıs tarafından tarihlerin yazıldığı tespit edilmiş, ilgili bayan da verdiği ifadede gezdiği bölgelerle, girdiği bina ve daireleri karıştırmamak ve tekrar girmemek amacıyla küçük yazılarla zil butonlarının yanlarına tarih attığını beyan etmiştir. Şahısla ilgili gerekli adli işlem yapılmış, olayın herhangi bir ideolojik boyutunun olmadığı tespit edilmiştir" denildi.
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Mersin Valiliği: Yazıların herhangi bir ideolojik boyutu yok
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