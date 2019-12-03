NASA çalışanı Yıldız, İSTE’de uzayı anlattı

BUGÜN NELER OLDU

vizyonunu her zaman canlı tutan İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), ses getiren bir konferansa daha ev sahipliği yaptı. NASA'nın Türk çalışanı Dr. Umut Yıldız'ı misafir eden İSTE, Barbaros Hayrettin Konferans Salonu'nu hınca hınç dolduran bilimseverlere unutulmaz dakikalar yaşattı. "Derin uzay nedir?" sorusuyla konferansına başlayan Dr. Yıldız; "Aslında bir tanımdır ve bu tanımı bir kurum vermiştir. Tanımı uzayla alakası olmayan ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) vermiştir. ITU bütün dünyadaki frekansların tahsislerinin yapıldığı bir merkezdir. Derin uzaya giden tüm araçlara tek bir frekans belirlemiştir" dedi. Dr. Yıldız, "Dünyadan hayali bir çizgi çizerek 2 milyon km uzaklıkta nereye ne gönderirsek gönderelim derin uzay misyonuna gidecektir. JWST (James Webb Space Telescope) bugüne kadar yapılan yapılmaya devam edilen ve gönderilecek olan en büyük uzay teleskobudur. 6,5m çapında aynaya sahiptir" diye konuştu.