Bahadır’ın ismi yaşayacak

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde LGS sonuçlarının açıklanmadan 12 gün önce havuzda yüzerken, kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yılmaz Bahadır'ın adını yaşatacak olan, Yılmaz Bahadır Amaç Anaokulu düzenlenen törenle açıldı. Kuzuculu Mahallesi'nde gerçekleşen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Törende konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Çok duygusal bir ortamda açılış yapıyor olmaktan dolayı etkilendiğini belirterek, "Elbette ki beni de etkiledi. Bu hadiseyi duyduğum da, biraz önce okul bahçesinden içeri girdiğimde de anne ve babanın ne kadar sevildiğini fark ettim. Haziruna baktığımda insanların gözlerinden ailenin ne kadar kutsal olduğunu, ne kadar sevildiğini, değer verildiğini de anladım. Ben anne ve babaya öncelikle başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin." dedi.Vali Doğan şöyle devam etti, "Evladımız herkesi etkilemiş. Evladımızın güzelliğini, başarısını, gözlerinin içindeki o parıltıyı gören insanın etkilenmemesi mümkün değil. Allah gani gani rahmet etsin. Ecel. Takdir-i İlahi. İnsanlar doğuyor, büyüyor ve bir müddet sonra da ölüyor. Bir imtihan süreci. Ben inanıyorum ki bu değerli kardeşim bu dünyadaki imtihanı başarıyla geçmiş. İnşallah ahiretteki imtihanında da başarılı olacaktır diye düşünüyorum." İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun duaları eşliğinde Vali Doğan, protokol üyeleri ile birlikte kurdele keserek Yılmaz Bahadır Amaç Anaokulu'nun açılışını yaptı. Okul binasının gezilmesiyle tören sona erdi. Açılış törenine Vali Rahmi Doğan'ın yanı sıra Kilis Valisi Recep Soytürk, Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, Vali Yardımcısı Yusuf İzci, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, 22. Dönem Milletvekili İsmail Soylu, STK temsilcileri, merhumun ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.