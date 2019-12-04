Melih ABİ: Duraksız durak ne zaman yapılacak

BUGÜN NELER OLDU

Çatalan Caddesi'nde bir otobüs durağı.Resmiyette burası durak.Ama ne levha var, ne de durak!Vatandaş yağmurlu havada ıslanıyor.Bir okurumuz cadde üzerinde durağın 5 metre kadar ilerisinde otobüs sürücüsüne el kaldırmış.Haklı olarak durak olmadığı için otobüs durmamış.Buraya durak yapılsa hem otobüs şoförü duracak, hem de vatandaş burada otobüs bekleyecek.Vatandaşlar çile çekiyor.Yapın şu durakları camlı falan insanlar beklesin.Yağmurda da ıslanmasın.Büyükşehir görev senin!Senin işin hizmet yapmak Başkan!motorsiklet sürücüleri kızacak.Muhtemelen motorsikleti bozulmuş.Çekici görevini öndeki araç üstlenmiş.Halat araca bağlı, motorsikleti çekiyor.Birden fren yapsa o motorsiklet duramaz.Dengesini kaybetse devrilir.Bu kadar da olmaz denecek cinsten.Kardeşim canına mı susadın?O motorsiklet bu kadar hareketli bir cadde de böyle gider mi?Pes vallahi…