7. Engelsiz Bilişim Günleri yarın başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Engelsiz Bilişim Günleri, Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde 6-7 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek. Engelsiz yaşam farkındalığının en önemli etkinliklerinden biri olan 7. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri, yarın, İrfan Günsel Kongre Merkezi Salon 4'de saat 10.00'da başlayacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde engelsiz yaşam için bilişim uygulamalarının tüm boyutlarıyla tartışıldığı ve adada engelsiz yaşam farkındalığının en önemli etkinliklerinden biri olan etkinlikte, sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin katılımı ile 4 farklı panel ve özel eğitimde kodlama eğitimi gerçekleştirilecek. Panellerde, Engelsiz Bilişim Çalışmaları konusunda Türkiye'den başarılı örnekler yanı sıra KKTC'deki yetkili kurum, yükseköğretim ve sivil toplum örgütlerinin örnek çalışmalarına yer verilecek. Ücretsiz katılımın sağlandığı toplumsal duyarlılığın ve projelendirmenin öncülüğü yapılan bu etkinlikle tüm paydaşların ve ilgi duyanların katılımına çağrı yapıldı.