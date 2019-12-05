Baz istasyonunu parçaladı hurdacıya sattı

BUGÜN NELER OLDU

bir baz istasyonunun kablo ve parçalarını söküp çalan şahıs, parçaları bir hurdacıya sattı. Polisin yaptığı araştırma sonucu tespit edilen hırsızlık şüphelisi ve hurdacı gözaltına alındı. Şehitkamil ilçesinin Yeşilova mahallesinde bulunan bir baz istasyonunun kablolarının ve demirlerinin çalınması üzerine Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Karşıyaka Polis Merkez Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Çevrede bulunan kamera kayıtlarından Ahmet Hamdi Ö. isimli şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Yapılan araştırmalarda şüphelinin eşyaları Çakmak mahallesinde bir hurdacıya sattığının tespiti üzerine hurdacıda bulunan C.K. isimli şüpheli şahıs da gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.