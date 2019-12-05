Yapay zekânın yönetime yansımaları anlatıldı

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Doğu Üniversitesi'nin Mükemmeliyet Merkezi'ne bağlı Bilgi Yönetimi Araştırmaları Merkezi (BİYAMER) tarafından "Yönetimde Yapay Zekâ Teknolojileri" konulu konferans düzenlendi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü öğretim üyesi ve Türkiye Bilişim Derneği İcra Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir'in davetli konuşmacı olduğu konferansta, "Cyberog-Siberorglar ve Tekinsizlik Vadisi'nde İnsan" başlığı altında Yapay Zeka Teknolojileri konuşuldu. Etkinliğe, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kurt da katıldı. Prof. Dr. Kaya Bensghir, dinleyicilere yapay zekânın tarihsel gelişim süreci, temel boyutları, yönetim alanında getirdiği değişim dinamikleri, ülkelerin ulusal yapay zekâ stratejileri ve yapay zekâ ile birlikte doğan fırsatlar ve tehditler konularında bilgiler verdi. Prof. Dr. Bensghir, yapay zekânın Bilgisayar Mühendisliği, Felsefe, Matematik, Psikoloji, Biyoloji, Yönetim ve Dil Bilimi gibi farklı disiplinlerde multi-disipliner olarak çalışılması gerektiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Bensghir, yapay zekânın öğrenme, mantık yürütme ve kendini uyarlayabilme gibi özellikleri olduğunu anlatarak, yapay zekâ çalışmalarının topluma yansımalarının henüz çok erken döneminde olduğunu vurgulayarak, gelecekte daha da hayatın içerisine gireceğine dikkat çekti.