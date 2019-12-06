BUGÜN NELER OLDU

2 yaşındaki Birgül Binen'in, sokakta kardeşleriyle oyun oynarken, geri manevra yapan beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybettiği olayın ardından polis, "Başka Birgül'ler ölmesin" diyerek kentte seferberlik ilan etti. Benzer kazaların yaşandığı mahalleleri tek tek tespit eden ekipler, sokak sokak gezip çocuk ve ailelerini uyardı. 1 Aralık'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Koza Mahallesi'nde meydana gelen acı olayda; kardeşleriyle birlikte sokakta oyun oynarken, bir inşaata malzeme getiren beton mikseri, geri manevra yaptığı esnada küçük kızı fark etmeyerek altına aldı. Tonlarca ağırlığındaki aracın altında kalan minik Birgül, feci şekilde can verdi. Kazayı fark eden sürücü polis merkezine sığındı, sonrasında da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Minik Birgül'ün acısı, hala yüreklerdeki tazeliğini korurken, Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni ölümlerin yaşanmaması için kentte seferberlik ilan etti. Benzer kazaların yoğun olarak yaşandığı mahalleleri tek tek tespit eden polis, sonrasında söz konusu bölgelere gidip, sokak sokak gezerek çocuk ve ailelerine ulaşıp, onlara uyarılarda bulundu. Ara sokaklarda gezip, burada kendi aralarında oyun oynayan çocuklarla sohbet eden ekipler, onları araçların geçişi esnasında dikkatli olmaları gerektiğini anlatıp, bilgilendirici el ilanları dağıttı. Kapıları tek tek çalıp anne ve babalara da ulaşan polis, "Çocuklarınıza sahip çıkın. Onların sokakta güvenli bir şekilde koşup oynayabilmeleri için gerekli önlemleri alın. Bu çocuklar sadece siz ve bizlerin değil, ülkemizin de geleceği" diye uyardı.