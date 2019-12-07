Erhan ÖZMEN: Kadınlarımızın günü olmasın, ömrü olsun

BUGÜN NELER OLDU

* 8 Mart Dünya Kadınlar Günü* 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü* 19 Kasım Kadın Girişimciler Günü* 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü Bunlar sadece benim bildiklerim…Acaba önemli olan anmak mı anlamak mı?Kadınları karşı cins olarak değil "insan" olarak, yaradanın bize "eş" kıldığını anlamak gerek.Bu özel tarihler daha fazla cinsiyetçiliği, ayrımcılığı çağrıştırıyor.Kadınlarımızı nasıl da dışladığımızın, nasıl da ötekileştirdiğimizin, nasıl da koruyamadığımızın bir göstergesi bence bu günler.Bir birey olarak kabul edilmemiş ki seçme ve seçilme hakkı verilince 5 Aralık olmuş.Bu kadar gün olması toplumda farkındalığı ne kadar yükseltti?Bir tek gün olsun kadınlarımızın maruz kaldığı şiddet, tecavüz, cinayet haberlerini duymadığımız oluyor mu?Kızlarımızın, eşlerimizin, kardeşlerimizin akşam sağ salim eve dönebilmesini garantiledi mi?Evin içinde dahi can güvenliğini sağlayamıyoruz ki..Özel tarihler, günler, anma… Bunlar bir şeylere dikkat çekmek için önemli.Çünkü kadınlarımızınkutlanacak günden öteyaşayacak güvenli ömre ihtiyacıvarGazi Mustafa Kemal Atatürk:"Bir topluluk, bir ulus, erkek ve kadın olmak üzere iki ayrı cins insandan oluşur. Bir ulusun bir bölümünü geliştirip diğer bölümünü geliştirmeden toplumun tümünün gelişmesi olanaksızdır.Bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer yarısının göklere yükselmesi mümkün müdür?" Acaba diyorum… Büyük Önder maruz kalınan bu vahşeti görseydi ne yorumda bulunurdu… Merak ettim.