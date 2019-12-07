Sahte vekaletlerle vurgun yapacaklardı

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Adana'da Erol Kavlak'a (70) ait 55 milyon lira değerindeki 11 dönüm araziyi, filmlere konu olacak bir planla üzerine geçiren Ramazan Kaya'nın (45) vurgunu, arsayı satmak istediği kişinin yaşlı adamı tanıyıp onu aramasıyla ortaya çıktı. Olay, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Erol Kavlak'a ait araziye göz koyan Ramazan Kaya, filmlere konu olacak bir plan hazırladı. Kaya, ilk olarak İhsan Budak'a (28) ulaştı. Budak, Kaya'nın yönlendirmesiyle noterin yolunu tuttu. İşsiz olan ve herhangi bir gelir kaynağı olmayan Budak, burada katip Bergüzel Özmutlu (35) ve başkatip İlkay Yumak (50) ile bağlantıya geçti. Yapılan işlem sonucu Kavlak'a ait olan arazi, imza taklidi yapılarak hazırlanan vekalet ile söz konusu araziyi üzerine geçirdi. İhsan Budak, daha sonra araziyi Kamil Güler'e (50) 2 milyon 400 bine sattı. Güler de araziyi 2 milyon 450 bine Ramazan Kaya'ya devretti. Kaya, yakın arkadaşı olan Bülent Doğan (45) ile birlikte gayrimenkul yatırım danışmanları aracılığıyla kendilerine müşteri aramaya başladı. Arazi için 22 milyon liralık bir bedel belirleyen ikili, İdris Yıldırım'a ulaştı. Yıldırım, arazinin sahibi olan Erol Kavlak'ı tanıdığı için yaşlı adama ulaşıp, arsasını neden sattığını sordu. Arsasını satmadığını söyleyen Kavlak hemen polise başvurdu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan Kaya ile birlikte Bülent Doğan, İhsan Budak, Kamil Güler, İlkay Yumak ve Bergüzel Özmutlu gözaltına aldı. Polis, 'bilirkişi raporu' hazırlayıp, Erol Kavlak'ın verdiği öne sürülen vekaletnamenin sahte olduğunu belirleyip, araziye ait tapuya da 'ihtiyati tedbir' kararı aldırdı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan İlkay Yumak, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kalırken, Ramazan Kaya, Kamil Güler ve İhsan Budak'a ev hapsi cezası verildi, Bergüzel Özmutlu ve Bülent Doğan da adli kontrol şartı uygulandı.