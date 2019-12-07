Sürücülere uyarı çocuklara kırmızı düdük

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Adana'da emniyet müdürlüğü trafik ekipleri, kamyonet, TIR, kamyon, şehirlerarası yolcu otobüsleri ve minibüslerin kış lastiklerini denetleyip sürücülere alkol kontrolü yaptı. Ekipler, aynı zamanda uygulamada otomobil sürücülerine de kış lastikleri hakkında bilgilendirme yapıp, çocuklara 'kırmızı düdük' hediye etti.Türkiye genelinde 1 Aralık 2019 tarihinde başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında Adana polisi kent genelinde 5 noktada denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu otobüsleri ve yük taşıyan ticari araçların lastiklerini ve sürücüleri alkol kullanıp kullanmadıklarını denetledi.Çok sayıda otobüsün ve tırın lastiği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü. 2 saat süren uygulamada 115 aracın denetlendiği öğrenildi. Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan Aksoy, "Uygulamamız 1 Nisan'a kadar devam edecek. 5 noktada aynı anda işlem yapılıyor. Amacımız kazaların azaltılması ve vatandaşların yolda mağdur olmaması" dedi.Aksoy, "Adana merkezinde kar yağışı olmadığından dolayı bölgemizde Aladağ, Tufanbeyli, Pozantı, Saimbeyli ve Feke gibi bölgelerde kar yağışı mevcut. Bu bölgelerde seyahat eden araçlar kar lastiği takmak ve bulundurmak zorunda" diye konuştu. Ekipler uygulamada otomobil sürücülerine de kış lastikleri hakkında bilgilendirme yapıp çocuklara 'kırmızı düdük', şoförlere ise maskot, kupa ve kaza cetveli hediye etti.