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: Batık değiliz hizmete devam ediyoruz

Giriş Tarihi: 8.12.2019
Çamsarı: Batık değiliz hizmete devam ediyoruz
MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı, üniversitedeki yenilikler, devam eden projeler ve çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi. ME.Ü Konukevinde gerçekleştirilen toplantıya rektör yardımcıları ve danışmanlar ile Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe de katıldı. Rektör Çamsarı, 16 fakülte, 7 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 5 enstitü ve merkezlerle birlikte toplam 71 birimlerini olduğunu söyledi. Tarsus Üniversitesi kurulduktan sonra yaklaşık 3 bin 500 öğrencinin Tarsus'ta kaldığını dile getiren Çamsarı, "Bizim yaklaşık 45 bin öğrencimiz var şu an. Çalışanlarıyla beraber 50 bin kişilik büyük bir aileyiz. Şu anda en çok ilgilendiğimiz konu MEÜ'nün sıralamasıdır" dedi.
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Çamsarı: Batık değiliz hizmete devam ediyoruz
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