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Çocukların gelişimine katkı sağlayacak

Giriş Tarihi: 8.12.2019
Çocukların gelişimine katkı sağlayacak
Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, 'Haydi Gel Köyümüze Geri Dönelim' projesi ile köyden şehre göçü tersine döndürmeyi hedeflediklerini, bu sayede de köyden şehre göç edenler geri döndürülerek tarımsal üretimin arttırılacağını söyledi. Tarsus'ta 'Haydi Gel Köyümüze Geri Dönelim' projesi kapsamında öğrenci ve öğretmenlerin köy ziyaretleri devam ediyor. Projenin paydaşları arasında Tarsus Ziraat Odası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yer alıyor.
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Çocukların gelişimine katkı sağlayacak
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