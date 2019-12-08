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Gönüllü gençler gönüllere dokunuyor

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 8.12.2019
Gönüllü gençler gönüllere dokunuyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Gençlik Hareketi üyeleri Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir etkinlik düzenlediler. Özel gereksinimli bireylere yönelik gerçekleştirilen programda çocuklar ve gençler gönüllerince eğlendi. Gün boyu süren programda çocuklarla yakından ilgilenen gençler keyifli anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen etkinlikte çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı gibi yarışlar düzenlenirken, aynı zamanda halaylar çekilerek, çeşitli oyunlar oynandı. Palyaço gösterilerinin yanı sıra çocuklara ve gençlere pamuklu şeker, patlamış mısır gibi ikramlarda bulunuldu. Etkinlikte çocuklar ve gençler gönüllerince eğlendiler.
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