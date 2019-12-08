Mersin’de Uluslararası Genç Girişimciliği Konferansı

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2018yılında farklı ülkelerden ulusal ajans yetkililerinin stratejik ortaklığı sürecinde yapılan "Gençler İşbaşında" (Youth@Work) ağı kapsamında gerçekleştirilen konferans, 34 farklı ülkeden 100'e yakın katılımcıyı Mersin'de buluşturdu. Mersin Divan Otel'de yapılan konferansda, katılımcılar ve konuşmacılar, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, AB'ye komşu ülkelerden gelerek genç istihdamı ve girişimcilik gibi konularında bilgi paylaşımı gerçekleştirdi. Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı "Mersin Üniversitesi olarak 40 binin üzerinde gence ve dinamik bir akademik kadroya sahibiz. Aynı zamanda girişimcilik konusunda sadece üniversitemizi değil, bölgemizi ve ülkemizi de destekleyen bir Genç Girişimci Merkezimiz de bünyemizde mevcut. İşte tam da bu yüzden bu konferansa ev sahipliği yapmak bizim için çok büyük öneme sahip. Çünkü üniversite olarak bu konferansın iki ana konusu olan gençlik ve girişimcilik bizim için en öncelikli konular arasında" dedi.