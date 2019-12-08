Osmaniye’de 4. Kitap Fuarı kapılarını açtı

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Belediyesi tarafından düzenlenen kentin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sağlayan ulusal boyuttaki 4'üncü kitap fuarı, kapılarını törenle okurseverlere açtı. 15 Aralık'a kadar açık kalacak kitap fuarı boyunca 150 yazar imza günleri ve 29 söyleşi programıyla kitapseverler ile buluşacak. Vali Ömer Faruk Coşkun, fuarda yaptığı konuşmada, "İlimizin sosyal ve kültürel yaşamına çok önemli katkılar sunan kitap fuarı ilimize hayırlı olsun. Bu fuarın oluşmasında emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi. Belediye Başkanı Kadir Kara'da, Osmaniye'de birçok hizmetleri ve tesisleri hemşerileriyle birlikte hayata geçmesine vesile olduklarını ama kitap fuarının bambaşka bir hizmet olduğunu belirterek, "Osmaniye beş tane büyük şehrin havzasından bir cazibe merkezi olarak çıkacaktır. Tüm Osmaniyeli hemşehrilerimizi kitap fuarımıza bekliyor, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum" şeklinde konuştu. 4.Kitap Fuarına onur konuğu olarak katılan Yazar Canan Tan ise "Birçok yerde fuarlara katıldım onur konuğu oldum ama Osmaniye benim için çok ayrı bir kişiliğe büründü" dedi.