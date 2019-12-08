SAVUNMA SANAYI HIZLA GELIŞIYOR

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), STM Şirketi, SETA ve KALMEC (Kalyoncu Ortadoğu Araştırmaları Merkezi) işbirliği ile HKÜ ev sahipliğinde "Savunma Politikaları ve Savunma Sanayii Okuryazarlığı Sertifika Programı" gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kez düzenlenen Savunma Politikaları ve Savunma Sanayii Okuryazarlığı Sertifika Programı, farklı üniversitelerden uzman akademisyenleri ve sektör temsilcilerini ağırladı. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen sertifika programında, toplam dokuz ders yer aldı. Savunma ve Sanayii Politikalarının detaylı olarak anlatıldığı sertifika programında ilk dersi SSB Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi verdi. "Türk Savunma Sanayiinde Mevcut Durum ve Gelecek Perspektifi" konulu konuşmasını yapan Tüfekçi, savunma sanayiinin tarihsel gelişim sürecini anlattı. Savunma sanayiinin hızla geliştiğini ve insan kaynakları sayısının artması gerektiğini ifade eden Celal Sami Tüfekçi, gelişmiş ülkelerden örnek vererek savunma sanayiinin gelişimi için yapılacak çalışmaları aktardı. Programın açılış konuşmasını yapan Kalyoncu Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (KALMEC) Müdürü ve HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan ise savunma sanayiinin son 20 yılda büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirtti. Savunma sanayii alanının aynı zamanda multidisipliner bir alan olduğunu ifade eden Aslan, farklı disiplinlerden insan kaynaklarına ihtiyaç olduğunu söyleyerek düzenlenen sertifika programının faydalı olması temennilerinde bulundu.