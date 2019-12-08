Tahmazoğlu’ndan yeni çiftlere sürpriz

aziantep'te

BUGÜN NELER OLDU

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Nikah Dairesi'ne gelen çiftlere sürpriz yaparak nikahlarını kendi kıydı. Son yıllarda Türkiye'nin en çok nikah kıyılan ilçesi olan Şahinbey Belediyesi'nde nikah işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda nikah kıymak için gelen çiftleri ziyaret edip hayırlı olsun temennisinde bulunarak çiftlerin nikahını kıydı. Başkan Tahmazoğlu, patenti Şahinbey Belediyesi'ne ait olan Evlilik Okulu'na ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Şu ana kadar 7 bin 340 nikah akdini gerçekleştirdik. Evlenen tüm çiftlerimize iki cihan saadeti diliyorum. Aynı zamanda Evlilik Okulu projemiz de devam ediyor ve Evlilik Okulumuza her geçen gün ilgi ve alaka daha da artıyor. Şu ana kadar 30 bin 477 çiftimize bu alanda eğitim verdik. Bu eğitimlerin katılımcı sayılarını artırarak devam ettiriyoruz. Düğün hediyesi olarak da yeni evlenecek olan çiftlerimize otomatik çamaşır makinası hediye ediyoruz" dedi.