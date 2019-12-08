UYUŞTURUCU TACİRİ 10 KİŞİ TUTUKLANDI

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Niİl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda uyuşturucu ticareti ve imalatı yapan kişilere yönelik operasyonlarda 12 kişi yakalandı. Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin istihbarat çalışmalar kapsamında aylardır takibi yapılan ve aralarında şifreli konuşmalar yaparak Niğde ili Köy ve kasabalarında masum insanları zehirlemek için uyuşturucu madde imal eden ve satmaya çalışan kişilere yönelik olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucunda İstanbul'dan 4 şüpheli, Niğde'den ise 12 şüpheli olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin ev ve diğer yerleşim yerlerinde yapılan aramalarda 529 ecstasy hap, 43,625 kg kubar esrar, 374,75 gr skunk, 15 gr kenevir tohumu, 1 adet değirmen (öğütücü), 6 av tüfeği, 5 tabanca, 7 şarjör, 28 fişek, 1 muşta, 3 sustalı bıçak ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan 16 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyede ilk ifadeleri alınan 16 kişi savcılık, tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u tutuklanarak Niğde E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumana teslim gönderildi.