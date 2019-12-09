Çakıyla yaptığı heykelcikleri bakkalında sergiliyor

BUGÜN NELER OLDU

Kadirli ilçesinde 32 yıldır mahalle bakkalı Yusuf Aslansofuoğlu, iş yerinde küçük bir tezgahta çakı ve çekiçle yaptığı yüzlerce taştan heykelciği bakkalında sergiliyor. Kadirli'ye bağlı 7 Mart Mahallesinde 32 yıldan bu yana bakkal işletmeciliği yapan 51 yaşındaki Yusuf Aslansofuoğlu, mesleğinin yanı sıra buluntu tarihi eserlerin bire bir aynısını yaparak öne çıkıyor. Çocukluk yıllarında çamurdan ev ve arabalar yaparak başladığı mekanı, bugün taştan heykelcik ve tarihi eser maketleri yaparak sürdüren Aslansofuoğlu, heykeltıraşlık veya güzel sanatlar üzerine hiçbir eğitim almadığını söyledi. Aslansofuoğlu, bakkal dükkanında boş zamanlarında yaptığı heykelcikler ve tarihi eser biblolarına gösterilen ilginin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.