Çobanlık kursuna katılanlar sınava girdi

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Tarsus ilçesinde Tarım Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Sürü Yönetimi Çobanlık kursuna katılan 134 çoban adayı kursun sona ermesiyle birlikte sınava girdi. Ziraat Odası salonunda 104 saat süreli ve aralarında Çukurova Üniversitesi Zooteknik Bölümü Hayvan Yetiştirme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Koluman'ın da bulunduğu eğitimciler tarafından verilen kursu tamamlayan 134 sürü yönetimi çoban adayı, eğitim gördükleri salonda yazılı sınava tabi tutuldu. Tarsus Tarım ve Orman ilçe Müdürü Hayri Erdoğan, Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Tarsus Süt Üreticileri Birliği Başkanı Danyal Avşar, Tarsus Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy ile çoban adaylarının katıldığı kursların sona ermesi ve adayların sınava tabi tutulmalarının ardından, sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı ve sınavı kazananların çobanlık sertifikalarının teslim edileceği öğrenildi. Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, günümüzde çobanlığın önemli mesleklerden biri olduğunu belirterek, sürü yönetimi çobanlık kursunu açarak insanların beslenmesinde çok önemli bir yeri olan hayvansal gıdaların alındığı büyük ve küçükbaş hayvanların en doğru bir şekilde yetiştirilmelerine vesile olan çobanların bilinçlendirilmesine katkı sağladıkları için mutlu olduklarını söyledi.