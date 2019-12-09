Çukurovalı periler taraftarı sevindirdi

BUGÜN NELER OLDU

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında, sahasında'u 82-76 yenerek taraftarına büyük bir sevinç yaşattı.Takımının iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu belirten Yıldızoğlu,diye konuştu.