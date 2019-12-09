Çukurovalı periler taraftarı sevindirdi

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol
, sahasında Bellona Kayseri Basketbol
'u 82-76 yenerek taraftarına büyük bir sevinç yaşattı. Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, rakip karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, galibiyeti hak eden taraf olduklarını belirtti.
Takımının iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu belirten Yıldızoğlu, "Sezon başından bu yana bazı şanssızlıklar yaşadık. İstediğimiz oyunu bir türlü sahaya yansıtamadık. Yaptığımız basit hatalarla istemediğimiz sonuçlar aldık. Kayseri galibiyeti takımı kendine getirdi. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz"
diye konuştu.