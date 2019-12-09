‘Huzurlu ve mutluyuz’

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği'u 3-0 yenen'un teknik direktörü, mutlu olduklarını söyledi., zor bir maça çıktıklarını ifade etti. Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Toysal,diye konuştu.