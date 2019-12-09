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Ögretmenler törenle uğurlandı

KAMİL CÖMERTLER Güney
Giriş Tarihi: 9.12.2019
Ögretmenler törenle uğurlandı
MERSİN'DE Anamur Ortaokulu öğretmenleri emekliye ayrılan ve başka okullara tayin olan meslektaşlarına veda yemeği düzenledi. Yemekte geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sevim Tufan'da anıldı. Anamur'dan, Köprübaşı İlköğretim Okulu müdürlüğüne atanan Mustafa Kaplan'a ve emekliye ayrılan okul fen bilgisi öğretmeni Mustafa Yalçınrıdvanağaoğlu'na da plaket verildi. Kaplan'a plaketini, Anamur Ortaokulu Müdürü Hüsnü Öztürk, Mustafa Yalçınrıdvanağaoğlu'na plaketini ise Köprübaşı İlköğretim Okulu Müdürü Mustafa Kaplan verdi.
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Ögretmenler törenle uğurlandı
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