Tarsus’ta ‘Yaşanmışlıklar Geniş Zamanda Biz’ sergisi

BUGÜN NELER OLDU

Geniş Zamanda Biz" adlı sergi Mersin'in Tarsus ilçesinde açıldı. Saliha Yeşilköy, Sibel Çakır ve Sevil Öcal tarafından açılan karma sergi yoğun ilgi dördü. Ressam Sibel Çakar, sergi açılışında yaptığı konuşmada, sanatın, duygu ve düşüncenin estetik boyutu olduğunu ifade ederek, "Sanat insan ruhunu nakışlayan güzellikler bütünüdür. Sanattan ve sanatçıdan mahrum bir milletin sağlıklı bir geçmişi olmayacağı gibi geleceği de yoktur. Onun içindir ki sanat, bütün devirlerin ve kabullerin ortak paydasında yer alır" dedi. 2014 yılından beri Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Mesleki Birliği (GESAM) Adana Şube Başkanlığı görevini yürüten Ressam Saliha Yeşilköy ise tarih kokan medeniyetler şehri Tarsus gibi bir yerde sergi açmanın kendisini çok duygulandırdığını söyleyerek, "Heyecan, güzellikler beni onurlandırdı. Tarsus halkının ilgisi, sanata sıcak bakışı ise ayrı bir güzellikti" dedi. Karma sergi 16 Aralık tarihine kadar Tarsus Mehmet Bal Sanat Galerisi'nde görülebilecek.