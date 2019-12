Yavuz Donat Osmaniye’de imza gününe katıldı

BUGÜN NELER OLDU

Gazetemiz yazarı Yavuz Donat Osmaniye Belediyesi'nin 4 Kitap fuarı'na katılarak "Off The Record" isimli kitabını imzaladı. Ayrıca bir söyleşiye katıldı. Osmaniye Belediyesi 4. Kitap Fuarı kapsamında Gazeteci Yazar Yavuz Donat 'Türkiye gündemi üzerine değerlendirmeler' konulu söyleşi programı düzenledi. Vatandaşların ve öğrencilerin yoğun ilgisi eşliğinde gerçekleşen söyleşi sonunda Yavuz Donat'a Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Akkuş tarafından plaket verildi. Gazeteci Yazar Yavuz Donat burada kitaplarını sevenleri için imzaladı.Donat, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'ni de ziyaret etti. Kitap fuarına katılmak üzere kente gelen Donat, bir dizi ziyaretlerde bulundu. OGC ziyaretinde Başkan İsrafil Avcı, yönetim kurulu ve üyeler tarafından karşılanan Donat, Osmaniye'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Ardından tüm üyelere, meslekteki 56 yılını ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı'ya anlattığı "Off The Record" adlı kitabını imzalayarak hediye etti. Yavuz Donat, daha sonra ise Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne de ziyaretlerde bulundu.