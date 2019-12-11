Duayen sanatçılarından Modern Sanat’a özel sergi

BUGÜN NELER OLDU

Türk resim-seramik sanatçılarından Türksal İnce ile Taylan Oğuzkan'ın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özgün teknik ve yaratıcılıklarıyla hazırladıkları ve toplam 34 eserden oluşan iki ayrı kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak. Bugün saat 09.30'da Kıbrıslı Türk sanatçı Türksal İnce'ye ait 19 eser ile Taylan Oğuzkan'a ait 15 eserden oluşan ve Kıbrıslı Türk sanatçıların kendilerine özgü teknik ve yaratıcılıklarını yansıtan kişisel resim sergileri Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda yer alacak.