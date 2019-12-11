KAMEK’ten Andırın’a 4 kurs

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitim Kursları (KAMEK) bünyesinde verilmekte olan kurslara ilçelerde de devam ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde Halk Eğitim Merkezi İlçe Müdürlüğü işbirliği ile Andırın'da başlattıkları kurslar tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim İlçe Müdürlüğü işbirliği ile Andırın İlçesinde Elektrik Pano Monitörlüğü, Kırk Yama, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve Kalorifer Ateşleyiciliği kursu olmak üzere toplamda 4 branşta 95 kursiyere eğitim veriliyor. Kursların sonunda kursiyerlere sertifikaları takdim edilecek.