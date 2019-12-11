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KAMEK’ten Andırın’a 4 kurs

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 11.12.2019
KAMEK’ten Andırın’a 4 kurs
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitim Kursları (KAMEK) bünyesinde verilmekte olan kurslara ilçelerde de devam ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde Halk Eğitim Merkezi İlçe Müdürlüğü işbirliği ile Andırın'da başlattıkları kurslar tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve Halk Eğitim İlçe Müdürlüğü işbirliği ile Andırın İlçesinde Elektrik Pano Monitörlüğü, Kırk Yama, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve Kalorifer Ateşleyiciliği kursu olmak üzere toplamda 4 branşta 95 kursiyere eğitim veriliyor. Kursların sonunda kursiyerlere sertifikaları takdim edilecek.
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KAMEK’ten Andırın’a 4 kurs
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