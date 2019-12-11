Mazlumun yanındayız

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Davut Gül, Türkiye Cumhuriyetinin din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan tüm mazlumlara kucak açan bir ülke olduğunu söyledi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Göç Araştırma Merkezi tarafından "Savaş, Göç, Kadın" konulu sempozyum düzenlendi. Hukuk Fakültesi Amfisinde düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Vali Gül, savaşlardan en çok kadınlar ve çocukların etkilendiğini anımsattı. Vali Gül, "Yanı başımızda yaşanan savaştan, istikrarsızlıktan, iç karışıklıktan dolayı Türkiye'ye 4 milyona yakın insan geldi. Bunun 452 bini de Gaziantep'te yaşıyor. Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan tüm mazlumlara kucak açan bir ülkeyiz. Göç meselesi sebep değil sonuçtur; kendi ülkesinde huzur, can ve mal güvenliği bulunan hiç kimse, yerini yurdunu terk etmez" dedi. Suriye'deki insanların kendi hayatlarını kurana kadar yardıma ihtiyaçları olduğunu belirten Vali Gül, "Türkiye'de yaşayanlar için millet ve devlet olarak biz üzerimize düşeni yaptık ama diğer ülkelerin desteğini tam olarak alamadık. 8 yıldır süren karışıklığa bakıldığında 1. ve 2. Dünya Savaşlarından daha uzun sürdüğünü görüyoruz. Savaş sorunu çözüldüğü takdirde ise göç ve göçten dolayı oluşan sorunların da ortadan daha kolay kalkacağını düşünüyoruz" diye konuştu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen ise, göçün küresel bir sorun olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin Suriye'de yaşanan karışıklıkla beraber kitlesel göçten en çok etkilenen ülke olduğunu söyledi. Türkiye'nin göçe yabancı olmadığını belirten Prof. Dr. Sözen, geçmişte on binlerce Musevi'nin, Kırım Tatarlarının, Kafkaslardan ve Balkanlardan gelen göçlerin olduğunu, 2011 yılından bu yana ise Suriye'den 4 milyonu bulan göçmenin geldiğini belirtti.Açılış konuşmalarının ardından HKÜ Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emel Topçu'nun moderatörlüğünü yaptığı panelde İngiltere'den Dr. Muna İsmail ve Gaziantep Kadın Destekleme Derneği Yöneticisi Jomaana Bazboz göçle ilgili görüşlerini katılımcılarla paylaştılar. İki gün sürecek sempozyumda yerli ve yabancı akademisyenler savaş, kadın ve göç üzerine görüşlerini dile getirecek.