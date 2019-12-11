Muhtarlarımıza ayrı bir önem veriyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelerek halkın kendisine verdiği "şehrülemin" unvanının gereklerini yerine getirmeye çalıştığını söyledi. Başkan Şahin, kentte yaşayan Şanlıurfalılarla ŞANLIDER'de bir araya geldi. Başkan yardımcılarının da tam kadro katıldığı ziyarette çok sayıda mahalle muhtarı ile yüzlerce vatandaş katıldı. Gaziantep Şanlıurfalılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ŞANLIDER) Başkanı Mustafa İsmet Erdoğan, kentte yaşayan yüzbinlerce Şanlıurfalının artık kendilerini Antepli olarak gördüklerini belirterek, şehrin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla tüm kesimlerin bir arada yaşaması ve dayanışma kültürünün geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. ŞANLIDER bünyesinde çok sayıda mahalle muhtarının da görev aldığını belirten Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımız da muhtarlara ayrı bir önem veriyor. Bana da göre de siyasette en dikkat çekici kesim muhtarlar. Çünkü muhtarların toplumda direkt karşılığı var. Büyük mahallelerimiz var, binlerce oyla seçiliyor muhtarlar; sürekli de toplumla iç içeler. O nedenle biz muhtarlara ayrı bir önem veriyoruz" dedi. Başkan Şahin de ŞANLIDER ile çok sıcak ilişkiler içinde olduklarını belirterek, "Şehrin emini olarak sürekli sahada olmaya çalışıyorum. Zamanımın önemli bir bölümünü arkadaşlarımızla birlikte mahalle ve köyleri gezerek halkla birebir görüşerek görüş ve taleplerini yerinde alıyoruz. ŞANLIDER ile de çok güçlü bir diyaloğumuz var. Burada çok sayıda muhtarımızın olması da ayrıca önemli" diye konuştu. "Gaziantep çok renkli bir kilim gibidir, bir gökkuşağı gibidir. Sizler de o kilimin en güzel motifi, gök kuşağının en güzel rengisiniz. Siz olmazsanız biz olmayız" diyen Şahin, çok konuşmaktansa halkı dinlemeyi söylediğini belirterek, mahalle muhtarları ve dernek yöneticilerinin görüş ve önerilerini aldı. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Erdoğan Fatma Şahin'e el dokuması ipek bir şal hediye etti.