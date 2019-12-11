Savunma projesine NATO’dan destek

BUGÜN NELER OLDU

Üniversiteli bilim insanları farklı Ar-Ge projeleriyle uluslararası alanda destek almaya devam ediyor. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Yeğingil'in yönetici olduğu uluslararası NATO SPS projesi üç yıllık süre için desteklendi. Projenin araştırmacıları arasında Fizik Bölümü'nden Prof. Dr. Zehra Yeğingil, Prof. Dr. Faruk Karadağ ve Doç. Dr. Ahmet Ekicibil, Kimya Bölümü'nden Prof. Dr. Tunç Tüken, Kimya Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Gözde Tansuğ, Dr. Öğretim Üyesi Ebru Erünal bulunuyor. Doç. Dr. Mustafa Akyol da Adana Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden projeye katkı sağlıyor.