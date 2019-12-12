STEM yeni mucitlerle yola devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

(Bilim), Tecnology (Teknoloji) , Engineering (Mühendislik), Mathematics (Matematik) gibi dört temel bilimlerin baş harflerinden oluşan STEM Merkezinde yeni dönem eğitimleri devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Kültürpark'ta verilen yeni dönem STEM eğitimleri sonunda öğrencilere katılım sertifikası veriliyor. Toplamda 45 saat eğitim verecek STEM Merkezi bahar, kış ve yaz dönemi olmak üzere üç dönemi kapsıyor. Yapılan yeni çalışmalarla birlikte karma eğitime geçen STEM Merkezi, her seansta 18 öğrenciye eğitim vererek dönem sonunda 220 öğrenciye ulaşmayı planlıyor. Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "STEM Merkezi, gelen öğrencilerin hayal gücünün desteklenmesini ve merak duygularının canlı tutulmasını sağlamaktadır. Materyaller ile birlikte el becerisini, göz koordinasyonunu geliştirmektedir" denildi.