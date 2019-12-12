Yavuz Donat ve “Off The Record”

BUGÜN NELER OLDU

Büyüğümüz, üstadımız, duayenimiz Yavuz abi.Anılarını anlattı, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı da kaleme aldı.Bir imzalı kitabını da bana hediye etti.Okumaya başladım.Yaşam hikayesi ile başlıyor.Siyasetin bilinmeyenlerini anlatıyor.Hepimizin yakından tanıdığı Yavuz abi.56 yıllık serüveni var kitabında.Kaleme alan da bizden biri.Şebnem Bursalı.Kitap Turkuvaz Kitap'tan çıktı.D&R'larda bulabilirsiniz.İlgi büyük, 5. baskısı yapılıyor.Yavuz abi kitabını köşemdeki ismimle imzalamış ve "Melih Abi'ye demiş.Teşekkürler Yavuz abi.Sen bizim abimiz, duayenimizsin.Senin yolunda ilerleyeceğimizden şüphen olmasın.şehrin göbeğinde hayvan ağılları var.Kimsenin bu duruma el attığı yok.Ama bundan rahatsız olan çok.Burası Mithatpaşa Mahallesi 58236 sokak.Ahır tam 6 defa şikayet edilmiş.Zabıta gelmiş hayvanlar bir kenara alındıktan sonra üç beş fotoğraf çekmiş o kadar!Bir de 320 lira ceza.Hayvan besleyenlerin ekmeğiyle oynamak istemiyorum.Ama şehir içinde de olmaz ki.Orada yaşayanlar kokudan bayılıyor.Şimdi yağmurlar başladı.Hayvanların bulunduğu yerler ıslak.Mahalle halkı korkuyor.Şehir içinde hayvan ağılı olmaz.İnsanları rahatsız etmeye hakkınız yok.Hayvan besliyorsanız daha sakin bölgelere gidin orada yaşayın.O zaman kimse size bir şey demez.