Yüzücüler madalyaya doymadı

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP'TEpaletli yüzme takımı sporcularıEdirne'de düzenlenen'ndan 3 altın, 1 gümüş,1 bronz madalya ile ayrıldı.Şehitkamil'insporcuları, beş madalya alarak büyük birbaşarının altına imza attı. Yeşil-siyahlı ekibinrekortmen milli sporcusu200 metre su üstü disiplininde 1.24.97'likderecesi ile altın, 50 metre dip disiplininde14.44'lük derecesi ile gümüş, 100 metresu üstünde 37.36'lık derecesi ile altın, 50metre su üstünde 16.44'lük derecesi ile altınmadalyanın sahibi oldu.