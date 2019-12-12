Yüzücüler madalyaya doymadı

GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediyespor Kulübü
paletli yüzme takımı sporcuları
Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Açık Yaş Kış Şampiyonası
'ndan 3 altın, 1 gümüş,
1 bronz madalya ile ayrıldı. Şampiyona, 6-9 Aralık tarihleri arasında Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi.
Şehitkamil'in
sporcuları, beş madalya alarak büyük bir
başarının altına imza attı. Yeşil-siyahlı ekibin
rekortmen milli sporcusu Tuğcan Kaytar
,
200 metre su üstü disiplininde 1.24.97'lik
derecesi ile altın, 50 metre dip disiplininde
14.44'lük derecesi ile gümüş, 100 metre
su üstünde 37.36'lık derecesi ile altın, 50
metre su üstünde 16.44'lük derecesi ile altın
madalyanın sahibi oldu.