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Yüzücüler madalyaya doymadı

MEHMET BONCUK Güney
Giriş Tarihi: 12.12.2019
Yüzücüler madalyaya doymadı
GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediyespor Kulübü paletli yüzme takımı sporcuları Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Açık Yaş Kış Şampiyonası'ndan 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ile ayrıldı. Şampiyona, 6-9 Aralık tarihleri arasında Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi. Şehitkamil'in sporcuları, beş madalya alarak büyük bir başarının altına imza attı. Yeşil-siyahlı ekibin rekortmen milli sporcusu Tuğcan Kaytar, 200 metre su üstü disiplininde 1.24.97'lik derecesi ile altın, 50 metre dip disiplininde 14.44'lük derecesi ile gümüş, 100 metre su üstünde 37.36'lık derecesi ile altın, 50 metre su üstünde 16.44'lük derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu.
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Yüzücüler madalyaya doymadı
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