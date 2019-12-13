Çocuklarda soğuk algınlığına dikkat

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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nalan Deniz, çocukların hava değişimlerinde dikkatli olması gerektiğini söyledi. Mersin'de, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Nalan Deniz, Ailelerin hava değişimlerinde çocukların sağlıklarına daha da dikkat etmeleri konusunda uyardı. Bu tür durumlara özen gösterilmesi gerektiğini belirten Deniz, acil durumlarda mutlaka doktor kontrollerinin yapılması gerektiğini söyledi. Deniz, "Kış mevsiminde polikliniklere başvuran çocuk hastaların büyük bir kısmını soğuk algınlığı vakaları oluşturmaktadır. Bu kış soğuk algınlığı ile polikliniklerimize başvuran hastaların büyük bir kısmında Rhinovirüs adı verilen virüsler sorumlu tutulmaktadır. Gergedan virüsü olarak da bilinen rhinovirüs enfeksiyonları burun akıntısı ve burun tıkanıklığı ile başlar. Hapşırma genel keyifsizlik hali, öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı gibi şikâyetler tabloya eklenir. Okul çağı çocukların da sık gördüğümüz enfeksiyon tablosu için antibiyotik kullanımına gerek yoktur. Kapalı mekanların sık havalandırılması, el hijyenine dikkat edilmesi, bol sıvı tüketimi ve istirahat hastalığın önlenmesinde gerekli kurallardır" dedi.