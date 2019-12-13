GAPSHOES 30. kez açıldı

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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Ayakkabıcılar Odası'nın desteğiyle Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen 30. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı. Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile sanayiciler, işadamları ve çok sayıda davetliler katıldı. Gaziantep'te alın terinin helal kazanca dönüştüğünü söyleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, ülkemizde ve ekonominin çarklarının dönmeye devam ettiğini söyledi. Vali Gül, Gaziantep'in elektrik tüketimi, ihracat, piyasadaki kredilerin geri dönüşü gibi kriterlerine göre Türkiye genelinde olduğu gibi İlde de hareketliliğin bulunduğunu belirtti. Vali Gül, daha iyisinin her zaman mümkün olduğunu belirterek bunun birlikte başarılacağını söyledi. TOBBBaşkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, "Türkiye olarak, yaptığımız 1 kilo ihracatın ortalama değeri yaklaşık 1,5 dolar. İhraç ettiğimiz ayakkabı ve terliklerin ortalama kilo değeriyse 9 dolar. Yani sektörümüz, ülke ortalamasının 6 katı daha fazla katma değer üretip, ülkemize kazandırmış. Gaziantep bu sektörde önemli bir konumda. Yıllık 300 milyon çift terlik ve ayakkabı üretiyor" diye konuştu.GSO Başkanı Adnan Ünverdi ise, Gaziantep'in ayakkabı sektöründe de ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden birisi olmayı sürdürdüğünü belirtti. Ünverdi, "Ayakkabıcılık sektörü, son 10 yılda makineleşme sürecinin de etkisiyle atağa geçmiş durumdadır. Ulusal ve uluslararası markalara ayakkabı üretimi yapan Gaziantepli ayakkabıcılarımız, ülkemiz ayakkabı ihracatının yaklaşık yüzde 20'lik kısmını tek başına gerçekleştirmektedir" dedi.Akort Fuarcılık Başkanı Hülya Akkaya da, fuarın sürekli büyüyerek kentin gururu olduğunu söyledi. Akkaya, kentin tarihinde ilk kez 1962 yılında bir sanayi sergisiGaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet İnce ise kentin bu alanda kendini aştığını belirterek, fuar alanındaki iki salonun tamamen dolduğunu, ilerleyen süreçte üçüncü salonu da açmak istediklerini söyledi. Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, stantları ziyaret ederek firma temsilcilerine hayırlı olsun dileklerini ilettiler.