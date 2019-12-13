Genç krampon, Milli Takım kapısını araladı

GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi, yeşil sahanın genç yıldızlarını Gaziantep ve Türk futboluna kazandırmayı sürdürüyor. Yeşil-siyahlı kulüpte U14 yaş kategorisinde forma giyen Ali Can Akçay,
bölge karmasına seçilerek Milli Takım'a giden yolda önemli bir kapı açtı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Adana Bölgesi ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesi organizasyonunda gerçekleştirilen U14 Yaş Grubu Milli Takım Bölge Karması seçmesinde 65 sporcu, karmaya girmek için yeşil sahada performanslarını sergiledi.
Adana bölgesi antrenörleri tarafından gerçekleştirilen seçmede Şehitkamil Belediye Spor Kulübü U14 Futbol Takımı'nda forma giyen Ali Can Akçay da bölge karmasına davet edilerek Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi teknik heyetine büyük gurur yaşattı.