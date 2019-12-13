Genç krampon, Milli Takım kapısını araladı

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GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi, yeşil sahanın genç yıldızlarını Gaziantep ve Türk futboluna kazandırmayı sürdürüyor.bölge karmasına seçilerek Milli Takım'a giden yolda önemli bir kapı açtı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Adana Bölgesi ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şubesi organizasyonunda gerçekleştirilen U14 Yaş Grubu Milli Takım Bölge Karması seçmesindeAdana bölgesi antrenörleri tarafından gerçekleştirilen seçmede