Gündoğdu’da TEDx rüzgarı

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TEDx lisansını dördüncü kez alarak bölgemizde önemli bir etkinliğe imza atan Adana Gündoğdu Koleji'nin Performans Gösteri Merkezinde (PGM) 700'e yakın davetlinin katıldığı TEDxGündoğduKoleji etkinliği "Miras" temasıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe kendi alanlarında başarılı, fikirleriyle gençleri etkileyecek, değişime yön vermiş 12 seçkin konuşmacı katıldı. İlham verici fikirlerin paylaşıldığı etkinlik, genç zihinlerde filizlenecek birçok yeni fikre kaynak oldu. TEDxGündoğduKoleji Direktörü Coşkun Uğun, ekip olarak etkinliğin kusursuz geçmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadığını söyledi TEDxGündoğduKoleji Koordinatörü Hüsnü Arda, "Adana Gündoğdu Koleji olarak, yaparak yaşayarak öğrenmenin çocuklarımız ve gençlerimiz için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple bölgemizde eğitime katkı sağlayacak birçok etkinliğe yer veriyoruz. "TEDxGündoğduKoleji" de bu etkinliklerin başında geliyor. İlkini 2016'da düzenlediğimiz TEDxGündoğduKoleji etkinliğimizin bu yıl "Miras" temasıyla dördüncüsünü düzenledik" dedi. Gündoğdu Holding-Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gökhan Gündoğdu, "Miras temasıyla gerçekleştirdiğimiz, yeni fikirlerin ve ilham veren konuların heyecanlı bir şekilde ele alındığı uluslararası konuşma platformu olan TEDxGündoğdu Koleji etkinliğimizde emeği geçen tüm takım arkadaşlarıma, konuşmacılarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.