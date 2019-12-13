Kanser hastası kadınlara destek

BUGÜN NELER OLDU

Beyazay Derneği ve Hatay Girişimci ve Aydın Kadınlar Derneği (HAG DER) el ele vererek kanser hastalarına destek oldu. Gördüğü tedavi nedeniyle saçları dökülen Lösemi Hastası bir kadına hazırlattıkları bir peruğu hediye eden Beyazay ve Girişimci aydın kadınlar, kanser hastalarının yanında olmaya devam edeceklerini söylediler. Yöneticiler, bu kez kanser hastası olan kadınlara destek için yola çıktı. Hayırsever kadınlar, çağın hastalıklarından biri olan kansere yakalanan kadınlara destek ve acılarını biraz olsun azaltmak için kampanya başlattılar. Kanser tedavisi gören kadınların, gördükleri kemoterapi ile saçlarının döküldüğünü belirten Hatay Girişimci ve Aydın Kadınlar Derneği Atike Aynur Karaçete, "Her kadın güzel görünmek ister. Bizlerde kursiyerlerimiz Emine Yener ve Yıldız Barutçu hocamızla birlikte hazırlattığımız peruğu kanser hastası bir hanımefendiye hediye ettik" dedi.