Caz sanatçısı Karsu, hayranlarını büyüledi

BUGÜN NELER OLDU

yaşayan ünlü caz sanatçısı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu, Türkiye turnesi kapsamında geldiği Mersin'de performansı ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 1600 kişilik konser için günlerce önceden bilet alan hayranlarının yerini almasının ardından sahneye gelen Karsu, seslendirdiği şarkılar ve performansı ile beğeni topladı. Hem Türkçe parçalara getirdiği yorumlar, hem de kendi besteleriyle beğeni toplayan Karsu, zaman zaman kendisini dinleyenlerin de şarkılarına eşlik etmesini istedi. Karsu, Mersin'i ve tantuniyi çok sevdiğini söyleyerek, 13 ili kapsayan turnesinde keyifli anlar yaşadığını anlattı. Karsu, 14 Aralık'ta Gaziantep hayranları ile buluşacak.