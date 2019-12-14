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Caz sanatçısı Karsu, hayranlarını büyüledi

Giriş Tarihi: 14.12.2019
Caz sanatçısı Karsu, hayranlarını büyüledi
HOLLANDA'DA yaşayan ünlü caz sanatçısı, piyanist, aranjör ve söz yazarı Karsu, Türkiye turnesi kapsamında geldiği Mersin'de performansı ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 1600 kişilik konser için günlerce önceden bilet alan hayranlarının yerini almasının ardından sahneye gelen Karsu, seslendirdiği şarkılar ve performansı ile beğeni topladı. Hem Türkçe parçalara getirdiği yorumlar, hem de kendi besteleriyle beğeni toplayan Karsu, zaman zaman kendisini dinleyenlerin de şarkılarına eşlik etmesini istedi. Karsu, Mersin'i ve tantuniyi çok sevdiğini söyleyerek, 13 ili kapsayan turnesinde keyifli anlar yaşadığını anlattı. Karsu, 14 Aralık'ta Gaziantep hayranları ile buluşacak.
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Caz sanatçısı Karsu, hayranlarını büyüledi
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