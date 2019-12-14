İnsan hayatındaki en önemli şey sağlık

BUGÜN NELER OLDU

Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, İl Sağlık Müdürlüğünün bünyesinde bulunan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığını ziyaret etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer'in hazır bulunduğu ziyaret sırasında Demirtaş, yetkililerden kurumda yürütülen; aşılama, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, yenidoğan tarama programları, kanser taramaları, içme sularının kontrolü, tütün ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele, kronik hastalıklarla ilgili verilen koruyucu sağlık hizmetleri, aile sağlığı merkezlerinin planlanması, değerlendirilmesi ve sağlıklı hayat merkezlerinde sunulan hizmetler ile ilgili detaylı bilgiler aldı. Gerçekleştirdiği incelemeler ve aldığı bilgilerin ardından bir açıklamada bulunan Demirtaş; insanın hayatında en önemli şeyin sağlık olduğunu, sağlık olmazsa her şeyin yarım kalacağını dile getirerek Adana genelinde verilen sağlık hizmetlerinin kaliteli ve nitelikli olmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti. Beyhan Demirtaş sağlık hizmetlerinin hepsinin toplumun daha sağlıklı önemli olduğunu belirtti.