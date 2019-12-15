Adana’yı güzelleştiren yeni kavşak çalışmaları

BUGÜN NELER OLDU

yeni yapılan kavşaklarla güzelleşiyor. Büyükşehir Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri kentin birçok yerinde kavşaklara ayrı bir görsellik veriyor. Yapılan çalışmalar sonrasında kentte herkesin beğendiği kavşaklar oluştu. Çok basit olarak belki de hiç dikkatimizi çekmeyen bitkilerle yapılan peyzaj çalışmalarından sonra mükemmel bir görsellik kazanıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nda görevli mühendis ve personeller yağmur çamur demeden çalışmalarını sürdürerek beğeni kazanan kavşakları oluşturuyorlar. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı yetkilileri, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar kentin güzelleşmesine önem veriyor. Bu konuda bizlere de talimat verdi. Kavşaklara yeni düzenlemeler getirerek can verdik, hayat verdik. Güzel çalışmalar yaparak daha düşük maliyetlerle kavşakları güzelleştirdik" dediler.