Büyük ödül M1 Adana’nın

Adana Alışveriş Merkezi, Türkiye'nin En Prestijli Gayrimenkul Ödülü olan Sign of the City Awards 2019'da "En İyi AVM" ödülünü aldı. Türk gayrimenkul sektörünün en prestijli yarışma platformu olan "Sign Of The City " 11 Aralık 2019 'da İstanbul'da gerçekleştirildi. Gayrimenkul ve inşaat sektörüne altıncı yılında da değer katan Sign of the City Awards (SotCA) yarışmasında "EN İYİ AVM" kategorisinde M1 ADANA AVM 2019 yılının En İyi AVM'si ödülünü aldı. Bu yıl dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı olan MIPIM'in stratejik partnerliğinde gerçekleşen RE360 Gayrimenkul Buluşması'nda yerini alan ve Türkiye'nin en prestijli gayrimenkul ödüllerden biri olarak gösterilen "Sign of the City Awards" gayrimenkul sektöründe Türkiye'de ve küresel çapta yüksek standartlar ve mükemmeliyeti sağlamış projeler hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamakta. M1 Adana kent içindeki yeri, işlevine uygun değişen yeni duruşu, mimari çözümlerindeki çoklu yaklaşımı ve kentsel ilişkisinin yanı sıra yerel bir değer ve sosyal bir yaşam merkezi yaratma başarısı nedeniyle Sign Of The City ödülüne değer bulundu