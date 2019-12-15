Kaçak et operasyonunda 173 kilo et ele geçirildi

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Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Tarsus Denetim Ekibi tarafından denetim ve kontrollerde Karabucak mevkiinde bulunan canlı hayvan satış yerinde kanun dışı ve usulsüz olarak büyükbaş hayvan kesimi yapıldığı tespit edildi. Konu, Tarsus Belediyesi, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Emniyet birimlerine bildirildi. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca 173 kg. kemikli et'e İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince et konuldu.