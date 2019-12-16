El emeği yerli ürünlere destek

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, kadınlar tarafından üretilen el emeği ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret etti. Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte stantlarda yer alan ürünleri tek tek inceleyerek ürünler hakkında bilgiler alan Beyhan Demirtaş, etkinliğe destek olan kadınlarla da sohbet etti. Etkinlikte kısa bir değerlendirme yapan Beyhan Demirtaş, yerli üretime ve özellikle kadınların etkin rol aldığı ekonomik hayata dikkat çeken bu etkinliği çok anlamlı bulduklarını dile getirdi. Kadınların artık evlerinde yaptıkları el emeği ürünlerle de aile ekonomisine destek olabildiğine değinen Demirtaş, "El emeği yerli ürünlerin tanıtımına önem veriyoruz" dedi.