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El emeği yerli ürünlere destek

’nde kadınların açtığı el emeği ürünlerin sergisini gezen , yerli ürünlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti

Giriş Tarihi: 16.12.2019
El emeği yerli ürünlere destek
Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, kadınlar tarafından üretilen el emeği ürünlerin sergilendiği stantları ziyaret etti. Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte stantlarda yer alan ürünleri tek tek inceleyerek ürünler hakkında bilgiler alan Beyhan Demirtaş, etkinliğe destek olan kadınlarla da sohbet etti. Etkinlikte kısa bir değerlendirme yapan Beyhan Demirtaş, yerli üretime ve özellikle kadınların etkin rol aldığı ekonomik hayata dikkat çeken bu etkinliği çok anlamlı bulduklarını dile getirdi. Kadınların artık evlerinde yaptıkları el emeği ürünlerle de aile ekonomisine destek olabildiğine değinen Demirtaş, "El emeği yerli ürünlerin tanıtımına önem veriyoruz" dedi.
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