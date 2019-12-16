Niğde’de silahlı örgüte operasyon: 17 gözaltı

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Niğde'desilahlı suç örgütüne yönelik operasyonda polis 17 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uzun süredir takipte olan kişilere yönelik operasyon yapıldı. Ekipler, kent merkezinde 20 adrese eş zamanlı düzenledi. "Kıskaç" adı verilen operasyonda, A.İ, K.K, C.Ç, A.Ç, S.Ç, E.Ç, V.C, B.K, M.K, D.B, A.S, E.D, Ş.G, S.Y, Ü.S, B.B. ve H.K'ı yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.