Öğrencilere evren, bilim ve teknoloji konferansı

BUGÜN NELER OLDU

Uzun yıllar CERN'de çalışmalar yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kerem Cankoçak, Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi'nin (DESAM) düzenlediği periyodik konferanslar dizisi kapsamında Yakın Doğu Koleji öğrencilerine 'Dünyayı Anlamak İçin Bilim' başlıklı konferans verdi. Yakın Doğu Koleji öğrencilerine bilimin nasıl ortaya çıktığı ve nasıl geliştiği konusunda bilgiler aktaran Prof. Dr. Cankoçak, konferansta ''Elma ağaçtan neden düşer''? ''Kütle çekimi nedir?, Neden vardır?'', ''Bilimin temel yasalarının çıkış kaynağı nedir?'', ''Simetri kırılması nedir, nasıl oluşur?'', ''Bilim ve felsefe arasındaki ilişki nedir?'' gibi bir çok önemli konuya değindi. Sunum sırasında, tüm teknolojik gelişmelerin öncelikle temel bilimsel araştırmalara dayandığını belirten Prof. Dr. Cankoçak, ''Çevremizdeki her şey nerden meydana gelir? Neden varız? Evrenin bir başı ya da sonu var mıdır? Güneş nasıl parlar? gibi sorulara 4000 yıllık bir geçmişi olan bilimin cevap verdiğini öğrencilerle tartıştı. Bu soruların cevaplarının daha sonra teknolojik gelişmeler olarak karşımıza çıktığı, Röntgen'in X-ışınlarından evlerimizdeki televizyonlara kadar bütün cihazların CERN benzeri laboratuarlarda çalışan bilim insanlarının evreni anlama çabası sayesinde keşfedildiği ve bilimsel merakın nasıl teknolojilere dönüştüğü anlatıldı.