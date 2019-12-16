SANKO kupada şampiyon oldu

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen "25 Aralık Kurtuluş Kupası"
nda SANKO Okulları Genç Kız Takımı
B Kategorisi'nde il şampiyonu oldu. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakada Nil Küçükcan, Nihal Bartık, Ecenur Özkeleş, Nehir Aslan, Melisa Demir, Eylül Çabuk, İrem Zorkirişci, Zeynep Kömürcügil, Elif Ozansoy, Aslı Konukoğlu, Yağmur Aydın, Sanem Sözmen ve Zehra Kocalar
'dan oluşan SANKO Okulları Genç Kız Takımı
, B Kategorisi'nde il birinciliği kupasını kucakladı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Genç Kız Basketbol Takımın
ı ve emeği geçen öğretmenlerini "25 Aralık Kurtuluş Kupası"
nda elde ettiği şampiyonluktan dolayı kutlayarak başarılarının devamını diledi.
FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER
SANKO Okulları Genç Kız Takımı, müsabakalar sonrasında B Kategorisi'nde kazandığı İl Birinciliği Kupasını gururla kaldırıp basın mensuplarına fotoğraf çektirdiler.