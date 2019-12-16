SANKO kupada şampiyon oldu

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenenndaB Kategorisi'nde il şampiyonu oldu. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakada'dan oluşan, B Kategorisi'nde il birinciliği kupasını kucakladı.ı ve emeği geçen öğretmenlerininda elde ettiği şampiyonluktan dolayı kutlayarak başarılarının devamını diledi.SANKO Okulları Genç Kız Takımı, müsabakalar sonrasında B Kategorisi'nde kazandığı İl Birinciliği Kupasını gururla kaldırıp basın mensuplarına fotoğraf çektirdiler.